Lange sah es so aus, als müsste man sich Sorgen um den abgelassenen Bärensee machen. Jetzt erfreut er die Ausflügler wieder.

Jan Sellner 05.10.2025 - 17:00 Uhr

Er ist fast wieder der Alte: der Bärensee im Rotwildpark. Monatelang hatte das beliebte Ausflugsziel eher Teich-Charakter, nun ist es wieder ein richtiger See geworden. Der natürliche „Wiedereinstau“ des vor mehr als 400 Jahren unter Herzog Johann Friedrich angelegten Beckens ist so weit fortgeschritten, dass die Wasserfläche annähernd vier Hektar umfasst und damit die ursprüngliche Größe. „Der viele Regen der vergangenen Tage hat dazu beigetragen“, bestätigt Jürgen Unmüßig, Pächter des Bärenschlössles, das über dem Bärensee thront und schaut zufrieden aus: „So wollen wir’s haben.“