Bärensee in Filderstadt Nach der großangelegten Entschlammung: Wie geht es dem Bärensee?
Von 2024 auf 2025 ist das kleine Gewässer im Wald zwischen Stetten und Plattenhardt aufwendig saniert worden. Hat das etwas verändert?
Von 2024 auf 2025 ist das kleine Gewässer im Wald zwischen Stetten und Plattenhardt aufwendig saniert worden. Hat das etwas verändert?
Etwa 15 bis 20 Milligramm pro Liter im Oberflächenwasser, acht bis zehn Milligramm im tiefen Gewässer: Was zunächst nach wenig klingen mag, ist tatsächlich ein Meilenstein, denn es handelt sich um die Sauerstoffwerte im Bärensee. Simone Schwiete, eine der beiden Leiterinnen des Umweltschutzreferats in Filderstadt, freut sich angesichts der Tatsache, dass der Sauerstoffgehalt am Grund des Sees vor einigen Monaten bei null lag. „Mittlerweile geht es dem See gut“, sagt sie.