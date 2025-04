Der Bärensee war mehr als zwei Jahre lang ein Tümpel in einer grünen Mulde. Inzwischen füllt er sich jedoch wieder mit Wasser – zur Freude seiner zahlreichen Fans aus Stuttgart und Umgebung.

Valentin Schwarz 12.04.2025 - 12:48 Uhr

Eines der beliebtesten Stuttgarter Ausflugsziele nimmt langsam wieder seine alte Gestalt an. Mehr als zwei Jahre lang war der Bärensee für Sanierungsarbeiten trocken gelegt. Wo sich einst die Wasserfläche befunden hatte, wuchs auf einmal dichtes Schilf, sogar erste Bäumchen sprossen aus dem Boden. Der im 17. Jahrhundert angelegte See wurde zum Tümpel in einer grünen Mulde. Nun aber ist das Wasser zurück – der sogenannte Wiedereinstau hat begonnen.