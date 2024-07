800 000 Euro gibt die Stadt Stuttgart für ein neuartiges Projekt zur Klimaanpassung aus. Nun ist klar, dass ein Tiny Forest, ein Miniwäldchen, angepflanzt werden soll. Was über den Ort bekannt ist und über die Wirkung.

Von oben betrachtet sieht es aus wie ein Busch im XXL-Format. Mit dem Klimawäldchen am Wollhausplatz probiert die Stadt Heilbronn seit 2019 etwas Neues aus: das Konzept des Tiny Forests, des Miniwaldes mitten in der Stadt. Und so wie es derzeit aussieht, wird es in Stuttgart künftig etwas Ähnliches geben.