Hannes Breustedt 13.09.2024 - 15:20 Uhr

Selten war eine Warnung so angebracht wie die von Bafin-Direktorin Julia Wiens an deutsche Lebensversicherer. Missstände in der Branche sind seit Jahrzehnten bekannt, die Finanzaufsicht hat sich viel zu lange zurückgehalten. Der Bund der Versicherten bezeichnete Lebensversicherungen vor vierzig Jahren schon als „legalen Betrug“. Man muss es nicht so drastisch formulieren. Aber ein großer Teil der Kritik trifft im Kern zu.