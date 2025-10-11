Baggy aus Stuttgart Sneaker pimpen, Kreative verbinden
Baggy ist mehr als eine Brand aus Stuttgart, für angesagte Schnürsenkel. Der Community-Gedanke spielt für Gründer Lars eine große Rolle, er will Kreative aus dem Kessel verbinden.
„Kleider machen Leute“, mit diesem Leitsatz ist Lars Glaubig im Stuttgarter Westen groß geworden. Die Leidenschaft für Mode habe der 31-Jährige von seiner Mutter in die Wiege gelegt bekommen (war auch als Kind top gekleidet), deshalb ist für ihn klar: „Kleidung ist für mich immer ein Ausdruck von Persönlichkeit und Mode ist kein Trend, sondern ein Bewusstsein.“