Die Stuttgarter Kickers haben beim Bahlinger SC einen wichtigen Auswärtssieg gelandet. Wir zeigen die Highlights im Video.

Michael Bosch 12.10.2024 - 18:18 Uhr

Die Stuttgarter Kickers haben die erhofften drei Punkte beim Tabellenletzten Bahlingen geholt. Nach zuletzt vier sieglosen Partien, erkämpfte sich das Team von Trainer Marco Wildersinn in der Fremde drei Punkte. Dabei machten die Blauen alle ihre Tore vor dem Seitenwechsel: 3:1 hieß es am Ende. Die Treffer für die Kickers im Kaiserstuhlstadion erzielten Per Lockl und David Braig mit einem Doppelpack.