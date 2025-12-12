Ein großes Bahnprojekt ist fertig. Die Strecke ist Teil einer Verkehrsader von der Ostsee bis zur Adria. Weitere Arbeiten zum Ausbau dieser Achse in Österreich laufen bereits.
12.12.2025 - 12:29 Uhr
Graz - In Österreich ist eine neue Bahnstrecke mit einem der längsten Eisenbahntunnel der Welt eröffnet worden. Die insgesamt 130 Kilometer lange Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt soll für deutlich kürzere Fahrtzeiten und für eine bessere Schienenverbindung zwischen dem Norden und Süden Europas sorgen.