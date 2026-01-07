Umleitungen, Ausfälle, Ersatzbusse: Ab Freitagabend sperrt die Bahn erneut die stark befahrene Strecke zwischen Duisburg und Essen. Die Auswirkungen spüren Reisende bis nach Köln.
07.01.2026 - 05:00 Uhr
Duisburg - Wegen Bauarbeiten an einer Autobahnbrücke in Duisburg sperrt die Bahn erneut vier Wochen lang die zentrale Strecke zwischen dem Rheinland und dem Ruhrgebiet. Von Freitagabend (21.00 Uhr) an müssen Pendler auf Ersatzbusse umsteigen, Fernzüge werden weiträumig um das Ruhrgebiet herumgeleitet. Die Auswirkungen spüren Reisende nach Angaben der Bahn weit über die Region hinaus: Die Sperrung trifft eine der wichtigsten Bahnstrecken in Nordrhein-Westfalen.