Nach vielen Sperrungen, Ausfällen und Verspätungen kehrt langsam wieder Normalität in den Bahnverkehr zurück. Laut Bahnchefin Evelyn Palla sei der Großteil der Schienen wieder befahrbar.

dpa 11.01.2026 - 13:32 Uhr

Hannover - Rund ein Drittel des Fernverkehrs der Deutschen Bahn fährt wieder stabil. "Die großen Hauptachsen sind alle freigeräumt und befahrbar", sagte Bahnchefin Evelyn Palla am Mittag am Hauptbahnhof in Hannover. Sie bedankte sich bei den Einsatzkräften, die in den letzten Tagen im Einsatz waren.