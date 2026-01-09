Die Bahn sperrt in Duisburg erneut eine der wichtigsten Zugstrecken Nordrhein-Westfalens. In den kommenden vier Wochen müssen Reisende improvisieren - nicht nur im Ruhrgebiet.

Duisburg - Ersatzbusse, Umleitungen und Zugausfälle: Bahnkunden im Ruhrgebiet müssen in den kommenden vier Wochen erneut improvisieren. Wegen Arbeiten an einer Autobahnbrücke in Duisburg wird die zentrale Strecke zwischen dem Rheinland und dem Ruhrgebiet ab Freitagabend (21.00 Uhr) gesperrt. Die Auswirkungen spüren Reisende nach Angaben der Bahn weit über die Region hinaus. Denn die Sperrung trifft eine der wichtigsten Bahnstrecken in Nordrhein-Westfalen.

Bis zum 6. Februar sind alle Gleise von Duisburg in Richtung Essen und Oberhausen dicht. Die acht Bahngleise führen dort genau unter einer in die Jahre gekommenen Brücke im Autobahnkreuz Kaiserberg hindurch. Die Autobahn wird im Moment aufwendig saniert. Es ist bereits das vierte Mal, dass die Zugverbindung für mehrere Wochen gesperrt wird. Eine fünfte Sperrung ist für die Herbstferien angekündigt.

Keine Züge zwischen Düsseldorf und Essen

Im Fernverkehr fahren während der vier Wochen keine Züge zwischen Düsseldorf und Essen. Reisende müssen Umleitungen in Kauf nehmen und je nach Ziel auch häufiger umsteigen. In Duisburg und Oberhausen halten während der Bauarbeiten überhaupt keine Fernzüge. In Düsseldorf, Köln, Essen und Bochum gibt es spürbar weniger ICE-Stopps. So gibt es etwa von Düsseldorf und Köln nach Berlin häufig nur noch eine Verbindung alle zwei Stunden.

Im Regionalverkehr sind Züge auf rund einem Dutzend Linien betroffen. Sie werden laut Bahn umgeleitet oder fallen aus. Zwischen Duisburg und Essen sowie zwischen Duisburg und Oberhausen fahren Ersatzbusse, die aber deutlich länger unterwegs sind als die Züge. Auch der Regionalverkehr zwischen Düsseldorf und Duisburg wird spürbar ausgedünnt.

Reisenden rät die Bahn, in der Online-Auskunft zu schauen, wie sie während der Sperrung ans Ziel kommen. Dort seien alle Änderungen eingepflegt.

Auch Autobahnen rund ums Kreuz Kaiserberg immer wieder dicht

Auch Autofahrer, die das Kreuz Kaiserberg passieren wollen, müssen sich in den kommenden Wochen immer wieder auf Sperrungen einstellen. Bereits seit Mitte der Woche ist die Autobahn zwischen den Kreuzen Kaiserberg und Duisburg in Richtung Venlo gesperrt. Die Sperrung soll bis zum folgenden Montag, 5.00 Uhr, dauern.

Am folgenden Wochenende (16. Januar, 21.00 Uhr bis 19. Januar, 5.00 Uhr) sperrt die Autobahn GmbH dann die A3 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und der Anschlussstelle Oberhausen-Lirich in Richtung Arnheim. Direkt im Anschluss soll die A40 zwischen dem Kreuz Duisburg und Kreuz Kaiserberg in Fahrtrichtung Essen nicht mehr nutzbar sein. Bis zum 2. Februar, 5.00 Uhr, will die Autobahn GmbH dort an der Baustellen-Verkehrsführung arbeiten, Lärmschutzwände zurückbauen und teilweise den Asphalt erneuern.

Der Autobahnknoten, an dem sich die A3 und die A40 treffen, wurde in den 1960er Jahren gebaut und ist entsprechend in die Jahre gekommen. Brücken, Rampen und die Fahrbahn müssen erneuert werden. Die Sanierung ist besonders kompliziert, weil im Bereich des Autobahnkreuzes auch acht Bahngleise, ein für die Schifffahrt wichtiger Nebenkanal der Ruhr und mehrere kleinere Straßen verlaufen.