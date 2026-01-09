Die Bahn sperrt in Duisburg erneut eine der wichtigsten Zugstrecken Nordrhein-Westfalens. In den kommenden vier Wochen müssen Reisende improvisieren - nicht nur im Ruhrgebiet.
09.01.2026 - 05:00 Uhr
Duisburg - Ersatzbusse, Umleitungen und Zugausfälle: Bahnkunden im Ruhrgebiet müssen in den kommenden vier Wochen erneut improvisieren. Wegen Arbeiten an einer Autobahnbrücke in Duisburg wird die zentrale Strecke zwischen dem Rheinland und dem Ruhrgebiet ab Freitagabend (21.00 Uhr) gesperrt. Die Auswirkungen spüren Reisende nach Angaben der Bahn weit über die Region hinaus. Denn die Sperrung trifft eine der wichtigsten Bahnstrecken in Nordrhein-Westfalen.