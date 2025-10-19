Der DB-Konzern kürzt bei seiner ICE-Flotte. Die Gewerkschaft EVG befürchtet, dass ganze Regionen abgehängt werden könnten. Doch eine neue Studie zeigt Auswege.
In der Not soll Anke Engelke helfen. Die verlustreiche Deutsche Bahn AG hat mit der erfolgreichen Komikerin eine neue Online-Werbekampagne gestartet: „Boah, Bahn! Wir sitzen alle im selben Zug.“ Ob das Kunden der Staatsbahn amüsiert, ist fraglich. Zuletzt fuhr nur noch jeder zweite ICE halbwegs pünktlich, die DB ist so unzuverlässig wie nie zuvor. Ein Grund: das lange vernachlässigte Schienennetz, das nun mit 40 Großbaustellen und Vollsperrungen bis 2036 saniert werden muss. Baldige Besserung ist also kaum in Sicht und für geplagte Bahnfahrer bleibt nur ein schwacher Trost, dass die DB vorerst auf weitere Erhöhungen der Ticketpreise verzichtet.