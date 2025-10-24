Die Bahn hat einen Nachfolger für ihre kriselnde Gütersparte gefunden: Ex-Thyssenkrupp-Stahlchef Bernhard Osburg soll dpa-Informationen zufolge auf Sigrid Nikutta folgen.
24.10.2025 - 18:12 Uhr
Der frühere Chef der Thyssenkrupp-Stahlsparte, Bernhard Osburg, soll dpa-Informationen zufolge bei der Deutschen Bahn das Vorstandsressort für den kriselnden Güterverkehr übernehmen. Er folgt dort auf Sigrid Nikutta, deren Weggang vor wenigen Tagen bekannt wurde. Zuvor hatte die Nachrichtenplattform „Table.Media“ berichtet. Der Wechsel an der Spitze von DB Cargo muss noch vom Aufsichtsrat beschlossen werden. Eine Sondersitzung des Gremiums ist für den 30. Oktober geplant.