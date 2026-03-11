Bahn international Berlin und Pjöngjang besser erreichbar
Peking und Pjöngjang erweitern nun das Angebot auf der Schiene. Hamburg und Berlin auch. Ein Vergleich aus mehreren Welten.
Das Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn gehört zu den beeindruckendsten Leistungen, die China in den vergangenen 20 Jahren vollbracht hat. Es ist noch nicht lange her, da brauchten Studenten drei Tage, um in mäandernden Bummelzügen von der Uni zurück in die Heimat zu gondeln. Heute dauert die Reise meist nur noch wenige Stunden, selbst bei größeren Entfernungen.