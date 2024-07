Unbekannte haben an einem Bahndamm einen Kabelschacht in Brand gesetzt. Das hat Folgen für die Bahnstrecke Bremen-Hamburg. Einige Züge können nicht über den Bremer Hauptbahnhof fahren.

dpa 29.07.2024 - 14:28 Uhr

Bremen/Hamburg - Unbekannte haben einen Brandanschlag auf die Bahnstrecke Hamburg-Bremen verübt. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach zündeten die Täter am frühen Morgen die Leitungen in einem Kabelschacht an einem Bahndamm in Bremen gezielt mit einem Brandmittel an.