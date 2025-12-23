Die Bahn setzt ihre groß angelegte Generalsanierung in NRW fort. Bald ist die Strecke von Köln über Wuppertal nach Hagen dran. Für letzte Vorarbeiten wird jetzt schon einmal gesperrt.
23.12.2025 - 05:00 Uhr
Köln/Wuppertal - Kurz vor der monatelangen Generalsanierung wird die Bahnstrecke von Köln über Wuppertal nach Hagen schon einmal für eine Woche gesperrt. Vom 2. Weihnachtstag (21.00 Uhr) bis zum 2. Januar müssen Reisende im Regionalverkehr auf Busse umsteigen, Fernzüge werden weiträumig umgeleitet.