Unpünktliche Züge haben im ersten Halbjahr wieder viele Fahrgäste verärgert. Mehr als jeder dritte Fernzug kam verspätet an. Von ihrem Pünktlichkeitsziel für 2024 hat sich die Bahn nun verabschiedet.

dpa 18.07.2024 - 14:00 Uhr

Berlin - Wegen Streiks, Baustellen und zuletzt zahlreicher Unwetter war die Bahn im ersten Halbjahr so unpünktlich unterwegs wie lange nicht. Lediglich 62,7 Prozent der Fernzüge kamen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres ohne größere Verzögerung am Ziel an, wie die Bahn mitteilte. Das waren fast sechs Prozentpunkte weniger als im Vorjahreszeitraum. "Die massiven Streiks, das bundesweite Baugeschehen und insbesondere die Extremwettereignisse im ersten Halbjahr in einem noch nie dagewesenen Ausmaß haben die Zahl nach unten gedrückt", hieß es.