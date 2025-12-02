Die B 14 muss 2027 wegen des Einschubs zweier Bahnbrücken mehrmals gesperrt werden. Laut dem Regierungspräsidium fällt die Vollsperrung kürzer aus als bisher geplant.
02.12.2025 - 11:13 Uhr
Beim Neubau der B 14 zwischen Nellmersbach und Backnang/West (Rems-Murr-Kreis) kann die ursprünglich deutlich längere Vollsperrung im Jahr 2027 verkürzt werden. Wie das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart mitteilt, wird die Bundesstraße 14 während der Bahn-Sperrpause nicht mehr drei Monate am Stück gesperrt sein, sondern nur noch einige Wochen – allerdings in mehreren Abschnitten.