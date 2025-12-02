Die B 14 muss 2027 wegen des Einschubs zweier Bahnbrücken mehrmals gesperrt werden. Laut dem Regierungspräsidium fällt die Vollsperrung kürzer aus als bisher geplant.

Beim Neubau der B 14 zwischen Nellmersbach und Backnang/West (Rems-Murr-Kreis) kann die ursprünglich deutlich längere Vollsperrung im Jahr 2027 verkürzt werden. Wie das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart mitteilt, wird die Bundesstraße 14 während der Bahn-Sperrpause nicht mehr drei Monate am Stück gesperrt sein, sondern nur noch einige Wochen – allerdings in mehreren Abschnitten.

Brücken werden 2027 in Sperrpause eingeschoben Der Bauabschnitt 2.3 „Bahnbrücken“ ist laut Behördenangaben weiter vorangeschritten. Die Kabeltrasse Richtung Backnanger Bahnhof wurde mittlerweile fertiggestellt, seit dem 10. November laufen rund um die Brücken die Arbeiten zur Vorbereitung der Montageflächen. Dort entstehen die beiden neuen Brückenbauwerke zunächst in seitlicher Lage.

In der geplanten dreimonatigen Sperrpause der beiden Bahnstrecken im Jahr 2027 sollen die fertigen Brückenquader dann eingeschoben werden. Für diesen Einschub müssen sowohl die Bahnstrecken als auch die B 14 kurzzeitig komplett stillgelegt werden.

Sperrung wird entzerrt – kürzer, aber mehrfach

Ursprünglich war vorgesehen, die Bundesstraße während der gesamten Bahn-Sperrpause voll zu sperren. Nach erneuter Prüfung sei es jedoch gelungen, Wege zu finden, die Arbeiten so zu takten, dass die B 14 insgesamt nur einige Wochen unpassierbar ist.

Hierfür werde es aber nötig sein, die Bundesstraße mehrmals zu sperren – längere Abschnitte möglichst in den Ferienzeiten, kürzere Eingriffe nach Möglichkeit nachts, heißt es in der Mitteilung des Regierungspräsidiums. Konkrete Termine und Abläufe sollen 2026 bekanntgegeben werden. Für die genauen Zeiträume der Gleissperrungen ist die Deutsche Bahn zuständig. Angaben dazu könne die Behörde daher nicht machen.

Investition von rund 46 Millionen Euro

Der Bund investiert nach Angaben des RP rund 46 Millionen Euro in den Bauabschnitt „Bahnbrücken“, der Teil des Gesamtprojekts B 14-Neubau ist.

Das Regierungspräsidium bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen und verweist auf laufende Updates auf verkehrsinfo-bw.de sowie die kostenlose VerkehrsInfo-BW-App.