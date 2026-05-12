Der deutsche Staatskonzern ist weltweit tätig und macht in Deutschland viel mehr, als Züge fahren zu lassen. Vorstandschefin Palla will das Kerngeschäft stärker in den Fokus rücken.

dpa 12.05.2026 - 00:01 Uhr

Berlin - Beim Umbau der Deutschen Bahn könnte auch ein Teil der zahlreichen Unternehmensbeteiligungen wegfallen. "Wir konzentrieren uns noch fokussierter auf das Eisenbahnfahren", antwortete Konzernchefin Eveyln Palla dem "Stern" auf die Frage nach Randgeschäften wie dem Bahn-eigenen Radverleih Call a Bike und dem Leihwagen-Angebot Flinkster. "Angebote für die sogenannte erste und letzte Meile machen wir künftig nur noch, wenn wir damit auch Geld verdienen", sagte Palla.