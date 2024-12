Ein 29-Jähriger ist in der Unterführung nahe des Bahnhofs in Bietigheim-Bissingen von Unbekannten ins Gesicht geschlagen und ausgeraubt worden. Selbst den Mantel des Opfers nahm die Gruppe an sich.

Julia Amrhein 09.12.2024 - 14:42 Uhr

In der Nacht auf Sonntag ist in der Nähe des Bahnhofs in Bietigheim-Bissingen erneut ein Passant ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, lief der 29-Jährigen zwischen Mitternacht und 2.25 Uhr durch die Unterführung zwischen dem Bahnhofsvorplatz und der Stuttgarter Straße, als ihn plötzlich sechs Unbekannte angriffen.