Ein 46-Jähriger und ein 52-Jähriger sind am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen aneinandergeraten. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Julia Amrhein 06.02.2026 - 11:16 Uhr

Zwei Männer haben am Donnerstag am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen aufeinander eingeschlagen. Bisherigen Informationen der Bundespolizei zufolge waren der 46-Jährige und der 52-Jährige gegen 12 Uhr zunächst in der Bahnhofshalle in Streit geraten. In dessen Verlauf sollen sich die Kontrahenten schließlich gegenseitig mit Faustschlägen bearbeitet haben.