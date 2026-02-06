Ein 46-Jähriger und ein 52-Jähriger sind am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen aneinandergeraten. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Zwei Männer haben am Donnerstag am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen aufeinander eingeschlagen. Bisherigen Informationen der Bundespolizei zufolge waren der 46-Jährige und der 52-Jährige gegen 12 Uhr zunächst in der Bahnhofshalle in Streit geraten. In dessen Verlauf sollen sich die Kontrahenten schließlich gegenseitig mit Faustschlägen bearbeitet haben.

 

Fahrgäste rufen schließlich die Polizei

Andere Reisende, welche auf die Prügelei aufmerksam wurden, riefen schlussendlich die Polizei, die beide Männer noch vor Ort antraf. Da einer der Männer verletzt wurde, ermittelt die Bundespolizei nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.