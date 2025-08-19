Ein Ehepaar ist Freitagnacht in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) am Bahnof Ellental von einem Unbekannten grundlos bedroht worden. Der Mann stieg anschließend in einen Zug.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein Ehepaar ist Freitagnacht am Bahnhof Ellental in Bietigheim-Bissingen von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden. Wie die Polizei mitteilt, warteten der 58-Jährige und die 57-Jährige gegen 22.50 Uhr dort, als ein Mann die beiden zunächst grundlos verbal anging. Schließlich soll der Unbekannte das Messer gezückt haben.

 

Der Unbekannte wurde auf etwa 30 Jahre geschätzt. Er hatte dunkles Haar und einen dunklen Teint. Zur Tatzeit trug er einen Vollbart und eine dunkle Jacke. Nach der Drohung war der Mann möglicherweise in den MEX 17a in Richtung Bietigheim-Bissingen eingestiegen. Mögliche Zeugen erreichen die Bundespolizei unter Telefon 07 11 / 5 50 49 10 20.