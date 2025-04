Spender in Schulen und öffentlichen WCs „Menstruation darf niemand benachteiligen“ – Esslingen stellt Automaten mit Gratis-Tampons auf

Tampons vergessen? In Esslingen soll das Mädchen und Frauen künftig nicht mehr in die Bredouille bringen. Die Stadt will in Schulen und öffentlichen WCs Spender mit kostenlosen Hygieneartikeln aufstellen.