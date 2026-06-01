Bahnhof Esslingen: Heftiger Regen strömt durch das Bahnsteigdach – Unterführung geflutet

Fahrgäste sind am vergangenen Sonntag am Esslinger Bahnhof buchstäblich im Regen gestanden. So mancher Reisende hatte dort nicht nur nasse Füße bekommen: Der Bahnsteig an Gleis 5 glich eher einer Regendusche, so heftig tropfte das Wasser von der Decke und ergoss sich über den Treppenabgang hinunter bis in die Unterführung.

Der Platzregen hat jedoch keine Schäden im Esslinger Bahnhof verursacht, teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage mit. Zudem sei es am Sonntag weder zu witterungsbedingten Beeinträchtigungen, noch zu kurzzeitigen Sperrungen gekommen.

Zeitweise hatte es in Esslingen wie aus Kübeln gegossen – und die Niederschlagsmenge war für wenige Minuten so enorm, dass das Regenwasser durch die Ritzen der Überdachung gedrückt wurde. Wie die Sprecherin versichert, sei das Dach am Bahnsteig nicht kaputt. „Die Dächer werden regelmäßig überprüft.“

Das Wetter am Wochenende war unbeständig. Foto: Martin Gerten/dpa

Regen im Kreis Esslingen – was sagt die Polizei zum Wetter?

Eigentlich sollte auch kein Wasser in der Bahnhofsunterführung stehen, erläutert die Bahnsprecherin: Eindringendes Regenwasser werde „durch Abflussrinnen abgeführt und durch ortsfeste Hebeanlagen automatisch ausgepumpt“. Wie sie einräumt, war das Entwässerungssystem aufgrund der enormen Niederschlagsmenge aber wohl kurzzeitig überfordert gewesen.

Das Wetter am vergangenen Sonntag war unberechenbar. Mehrfach hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Kreis Esslingen vor heftigen Gewittern gewarnt. So wurde am Mittag gar eine amtliche Unwetterwarnung der Stufe drei von vier ausgerufen, am Nachmittag folgten drei weitere Warnmeldungen der Stufe zwei. Vereinzelt kam es tatsächlich zu Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und zu kleineren Hagelschauern.

Das große Unwetter blieb jedoch aus. Im Landkreis Esslingen, so ist im zuständigen Polizeipräsidium Reutlingen zu erfahren, ist es zu keinen erwähnenswerten Einsätzen wegen der Gewitterfront gekommen. Über Schäden ist der Behörde nichts bekannt.