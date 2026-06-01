Bahnhof Esslingen Heftiger Regen strömt durch das Bahnsteigdach – Unterführung geflutet
Heftige Niederschläge haben am Sonntag den Esslinger Bahnhof kurzzeitig unter Wasser gesetzt. Ein Bahnsteig glich gar einer Regendusche. Ist das Dach kaputt?
Heftige Niederschläge haben am Sonntag den Esslinger Bahnhof kurzzeitig unter Wasser gesetzt. Ein Bahnsteig glich gar einer Regendusche. Ist das Dach kaputt?
Fahrgäste sind am vergangenen Sonntag am Esslinger Bahnhof buchstäblich im Regen gestanden. So mancher Reisende hatte dort nicht nur nasse Füße bekommen: Der Bahnsteig an Gleis 5 glich eher einer Regendusche, so heftig tropfte das Wasser von der Decke und ergoss sich über den Treppenabgang hinunter bis in die Unterführung.