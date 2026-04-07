Eine Frau steigt aus einem Zug aus und gleich darauf wieder ein. Dann kommt es zum Angriff. Was am Bahnhof Geislingen geschehen ist.

red/dpa/lsw 07.04.2026 - 14:00 Uhr

Eine Betrunkene soll am Bahnhof in Geislingen (Kreis Göppingen) einen Zugbegleiter und einen Triebfahrzeugführer angegriffen haben. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung gegen die 43-Jährige. Die Frau soll in der Nacht auf Sonntag zunächst aus einem Zug ausgestiegen und dann wieder in diesen eingestiegen sein.