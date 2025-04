Ein 24-Jähriger will am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt offenbar Drogen kaufen. Dabei geraten er und ein anderer Mann aneinander.

Annika Mayer 25.04.2025 - 14:03 Uhr

Zwei Männer sind in der Nacht zum auf Freitag am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt körperlich aneinandergeraten. Wie die Bundespolizei mitteilt, waren die Männer mutmaßlich beim Verkauf von Drogen in einen Streit geraten.