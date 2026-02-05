Ein Streit unter Jugendlichen führt zu mehreren Reizgas-Attacken am Ludwigsburger Bahnhof. Einer der Beteiligten ist zuvor schon in der Innenstadt aufgefallen.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Mehrere Jugendliche haben sich am Mittwochabend am Bahnhof in Ludwigsburg gegenseitig mit Reizstoff attackiert. Wie die Polizei mitteilt, hatte alles gegen 16.30 Uhr seinen Anfang genommen, als ein 16-Jähriger zwischen dem Bahnhofsgebäude und dem Busbahnhof mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit geraten war. Unvermittelt griff er plötzlich zu einem Sprühgerät und attackierte drei Personen im Alter von 16 sowie 19 Jahren.

 

Jugendlicher wollte zuvor ein Pedelec stehlen

Anschließend flüchtete der 16-Jährige, konnte jedoch schnell identifiziert werden. Tatsächlich war der Jugendliche bereits gegen 14 Uhr in der Innenstadt aufgefallen, als er versuchte, ein Pedelec zu stehlen.

Noch am selben Abend trafen dieselben Jugendlichen gegen 20.15 Uhr erneut aufeinander. In der Nähe eines Drogeriemarktes im Bahnhof sprühten nun allerdings wiederum die zuvor Attackierten ihrerseits Reizstoff in das Gesicht des 16-Jährigen. Danach liefen alle Beteiligten in Richtung Innenstadt davon.