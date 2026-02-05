Ein Streit unter Jugendlichen führt zu mehreren Reizgas-Attacken am Ludwigsburger Bahnhof. Einer der Beteiligten ist zuvor schon in der Innenstadt aufgefallen.

Julia Amrhein 05.02.2026 - 13:39 Uhr

Mehrere Jugendliche haben sich am Mittwochabend am Bahnhof in Ludwigsburg gegenseitig mit Reizstoff attackiert. Wie die Polizei mitteilt, hatte alles gegen 16.30 Uhr seinen Anfang genommen, als ein 16-Jähriger zwischen dem Bahnhofsgebäude und dem Busbahnhof mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit geraten war. Unvermittelt griff er plötzlich zu einem Sprühgerät und attackierte drei Personen im Alter von 16 sowie 19 Jahren.