Bahnhof in Metzingen

Großer Schreck für eine junge Mutter: Ihr kleiner Sohn büxt am Bahnhof Metzingen im Kreis Reutlingen aus, setzt sich in einen Zug und fährt alleine los.

red/dpa/lsw 20.07.2024 - 14:49 Uhr

Ein kleiner Junge ist am Bahnhof in Metzingen (Kreis Reutlingen) ausgebüxt und hat sich in einen Zug Richtung Reutlingen gesetzt.