Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt

Ein 29 Jahre alter alkoholisierter Mann hindert am Samstag einen Zug am Cannstatter Bahnhof an der Abfahrt. Als Polizeibeamte hinzukommen, beleidigt er diese und wehrt sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Polizei ermittelt.

Nina Scheffel 02.09.2024 - 14:20 Uhr

Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte durch einen 29-Jährigen ist es am vergangenen Samstag, 31. August, am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt gekommen.