Ein 28-Jähriger hat am Bahnhof in Ludwigsburg eine Frau belästigt. Die Polizei trifft ihn später in Zuffenhausen an – wo er sich vehement zur Wehr setzt.

Julia Amrhein 26.09.2024 - 13:49 Uhr

Ein 28-Jähriger hat am Mittwochabend am Bahnhof in Ludwigsburg eine Reisende belästigt – und anschließend noch in Zuffenhausen in einen Streifenwagen gepinkelt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 20 Uhr am Bahnsteig 2 auf die Frau zugegangen und küsste sie gegen deren Willen auf die Wange. Anschließend fuhr der Mann in einer Bahn in Richtung Zuffenhausen davon.