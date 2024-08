Am Freitagvormittag kommt es am Ludwigsburger Bahnhof zu einem versuchten Raub. Die Polizei sucht Zeugen.

ask 09.08.2024 - 17:59 Uhr

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Freitag gegen 11.45 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg ereignet hat. Eine 72-jährige Frau setzte sich am Bahnsteig des Gleis 2 auf eine Bank, um auf die S-Bahn nach Bietigheim zu warten. Auf der Bank saß bereits eine ihr unbekannte Frau, mit der sie ins Gespräch kam.