Ein 45-Jähriger hatte sich mit seinem frei laufenden Hund am Bahnhof in Ludwigsburg aufgehalten. Mitarbeiter der Bahn wiesen ihn daraufhin auf die Leinenpflicht hin – woraufhin die Situation komplett aus dem Ruder lief. Zuletzt pinkelte der Mann sogar noch in eine Gewahrsamszelle der Bundespolizei.

Julia Amrhein 16.09.2024 - 14:53 Uhr

Ein 45-Jähriger hat sich in der Nacht auf Samstag am Bahnhof in Ludwigsburg mit Mitarbeitern der Bahn sowie der Polizei angelegt – weil er seinen Hund nicht anleinen wollte. Zum „krönenden Abschluss“ pinkelte er auch noch in eine Zelle des Bundespolizeireviers Stuttgart und zog vor den Beamten mehrfach blank.