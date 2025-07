Ein Lokführer eines Güterzuges erkennt bei der Einfahrt in den Bahnhof Österfeld fünf Jugendliche auf den Gleisen und leitet eine Schnellbremsung ein. Die Jugendlichen flüchten.

Sebastian Winter 11.07.2025 - 13:52 Uhr

Weil fünf Jugendliche beim Einfahren eines Güterzuges in den Bahnhof Österfeld in Stuttgart-Vaihingen über die Gleise gelaufen sind, musste ein Lokführer am Donnerstagabend eine Schnellbremsung einleiten.