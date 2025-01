Unbekannte hatten Samstagnacht einen Jugendlichen am Bahnhof in Sachsenheim angesprochen und Geld von ihm gefordert. Kurz darauf schlagen sie den 17-Jährigen zusammen. Glücklicherweise war jedoch ein Bekannter von diesem in der Nähe.

Julia Amrhein 20.01.2025 - 13:47 Uhr

Mehrere Unbekannte wollten Samstagnacht am Bahnhof in Sachsenheim einen 17-Jährigen ausrauben – hatten die Rechnung aber ohne dessen Bekannten gemacht, der beherzt eingriff und die Gruppe in die Flucht schlug.