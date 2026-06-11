Ein 19-Jähriger sorgt nachts am Schorndorfer Bahnhof für einen Polizeieinsatz. Nach Drohungen, Beleidigungen und heftiger Gegenwehr wird er in eine Spezialklinik gebracht.

Die Nacht auf Donnerstag ist am Schorndorfer Bahnhof gegen 3 Uhr alles andere als ruhig verlaufen. Ein 19-jähriger Mann randalierte dort und schlug unter anderem auf einen Fahrscheinautomaten ein. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, ließ sich der junge Mann auch durch das Eingreifen einer Polizeistreife nicht beruhigen.

Die Beamten nahmen den 19-Jährigen schließlich in Gewahrsam. Doch damit war der Einsatz noch nicht beendet. Auf dem Polizeirevier äußerte der Mann mehrfach Suizidabsichten, weshalb entschieden wurde, ihn in eine Spezialklinik zu bringen.

Polizeieinsatz eskaliert bei Klinikeinweisung

Gegen diese Maßnahme wehrte sich der 19-Jährige wiederum massiv. Nach Angaben des Polizeipräsidiums bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Polizisten mehrfach. Die Situation spitzte sich weiter zu, als der Mann die Einlieferung in die Klinik verhindern wollte.

Trotz heftiger Gegenwehr gelang es den Beamten schließlich, den 19-Jährigen in der Spezialklinik unterzubringen. Gegen ihn wird nun eine Strafanzeige gefertigt. Das teilte das Polizeipräsidium Aalen mit.