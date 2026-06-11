Ein 19-Jähriger sorgt nachts am Schorndorfer Bahnhof für einen Polizeieinsatz. Nach Drohungen, Beleidigungen und heftiger Gegenwehr wird er in eine Spezialklinik gebracht.
11.06.2026 - 09:07 Uhr
Die Nacht auf Donnerstag ist am Schorndorfer Bahnhof gegen 3 Uhr alles andere als ruhig verlaufen. Ein 19-jähriger Mann randalierte dort und schlug unter anderem auf einen Fahrscheinautomaten ein. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, ließ sich der junge Mann auch durch das Eingreifen einer Polizeistreife nicht beruhigen.