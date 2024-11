Am Bahnhof in Schorndorf belästigt ein 49-Jähriger zwei Frauen sexuell. Das ist über den Hergang bekannt.

red 08.11.2024 - 11:42 Uhr

Sexuelle Belästigung in Schorndorf: Am Donnerstag kam es nach Angaben der Polizei zu einer exhibitionistischen Handlung am Bahnhof durch einen 49-jährigen Tatverdächtigen.