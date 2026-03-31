Beamte der Bundespolizei kontrollieren am Montag einen 22-Jährigen, der einen Schlagring dabei hat. Der Mann beleidigt die Beamten und leistet Widerstand.

Digital Desk: Annika Mayer (may)

Ein 22-Jähriger hat am Montag im Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt Bundespolizisten beleidigt und körperlichen Widerstand gegen sie geleistet, nachdem die Beamten einen Schlagring bei ihm gefunden hatten. Wie die Bundespolizei mitteilt, wurden die Beamten nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gegen 16 Uhr im Bahnhof auf den Mann aufmerksam und unterzogen ihn einer Personenkontrolle.

 

Dabei zeigte sich der Mann unkooperativ und wurde verbal aggressiv. Nachdem die Beamten eine verbotenen Schlagring bei ihm fanden, beleidigte der 22-Jährige sie und leistete körperlichen Widerstand, als die Bundespolizisten ihn fesselten. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen brachten die Beamten ihn anschließend zur Dienststelle verbracht, dabei leistete er erneut Widerstand.

Nachdem der Mann erkennungsdienstlich behandelt und der Schlagring sichergestellt worden war, konnte er seinen Weg fortsetzen, so die Bundespolizei. Gegen den Verdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz, eingeleitet.