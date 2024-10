Am Sonntagabend haben zwei bislang unbekannte Männer einen 32-jährigen Reisenden am Ulmer Bahnhof attackiert. Das soll der Auslöser dafür gewesen sein.

Maria Fischer 28.10.2024 - 16:40 Uhr

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Sonntagabend gegen 20.10 Uhr einen 32-jährigen Reisenden am Ulmer Hauptbahnhof attackiert. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zwischen den Unbekannten und dem Reisenden zunächst zu verbalen Streitigkeiten in einem Zug zwischen Geislingen und Ulm. Der Grund dafür soll die offenbar zu laute Musik der beiden Unbekannten gewesen sein.