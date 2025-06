Ein Streit um einen Kaugummi eskalierte am Sonntagmorgen in der S-Bahn-Linie 3 bei Waiblingen: Ein 20-Jähriger wurde vom Täter zweimal attackiert.

Chris Lederer 30.06.2025 - 13:56 Uhr

Ein zunächst harmlos wirkender Streit in einer S-Bahn der Linie S3 ist am Sonntagmorgen in eine brutale Auseinandersetzung ausgeartet. Ein 20-Jähriger wurde dabei offenbar von einem bislang unbekannten Mann geschlagen – zunächst während der Fahrt, später erneut am Bahnhof Waiblingen (Rems-Murr-Kreis).