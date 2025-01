Nach einem Vorfall in Winnenden sucht die Polizei Zeugen: Bei einem Streit ging dort ein Unbekannter auf einen 52-Jährigen los. Dann stieg er in einen Zug Richtung Stuttgart.

Phillip Weingand 16.01.2025 - 15:40 Uhr

Nach einer Körperverletzung am Bahnhof von Winnenden (Rems-Murr-Kreis) sucht die Polizei nach einem Unbekannten – und nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Am Donnerstag, kurz nach 12 Uhr, kam es auf dem Bahnsteig zu einem Streit zwischen einem 52-Jährigen und einem Unbekannten. Der 52-Jährige wurde zu Boden gestoßen, sein Kontrahent soll noch mehrmals auf ihn eingetreten haben, als er bereits am Boden lag.