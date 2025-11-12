Die Bahnhofstraße in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) soll attraktiver werden. Ältere Häuser müssen weichen, entstehen sollen Laden- und Gastroflächen sowie Eigentumswohnungen.
12.11.2025 - 18:30 Uhr
Die Stadt plant mit ihrer städtischen Wohnbau einen Teil der Bahnhofstraße neu zu ordnen. Die Häuser an den Nummern 19 und 23 sollen abgerissen werden und Platz machen für eine „zeitgemäße Neubebauung“. Betroffen von den Plänen sind Wohnungen, aber auch der Asia-Imbiss und das Bekleidungsgeschäft Ernsting’s Family.