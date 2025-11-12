Die Bahnhofstraße in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) soll attraktiver werden. Ältere Häuser müssen weichen, entstehen sollen Laden- und Gastroflächen sowie Eigentumswohnungen.

Die Stadt plant mit ihrer städtischen Wohnbau einen Teil der Bahnhofstraße neu zu ordnen. Die Häuser an den Nummern 19 und 23 sollen abgerissen werden und Platz machen für eine „zeitgemäße Neubebauung“. Betroffen von den Plänen sind Wohnungen, aber auch der Asia-Imbiss und das Bekleidungsgeschäft Ernsting’s Family.

Wie der Neubau aussehen soll, wird nun zunächst über eine Mehrfachbeauftragung herausgearbeitet. Das heißt, dass die Stadt sechs Architekturbüros mit Plänen für die Neubebauung beauftragt und danach das passende umsetzt. Die städtische Wohnbau soll dann federführend beim Neubau sein.

Wird Grünfläche zur Außengastro?

Ein paar Vorgaben macht die Stadt aber für die Pläne schon jetzt. Zentraler Punkt ist, dass wieder zwei Gewerbeflächen im Erdgeschoss entstehen sollen. Die sollen aber ansprechender und barrierefrei erreichbar sein. In der Gewerbeeinheit mit 250 bis 300 Quadratmetern soll wieder Ernsting’s einziehen. Das sei so vereinbart, sagt Erster Bürgermeister Daniel Güthler.

Die Bahnhofstraße in Kornwestheim soll aufgewertet werden. Foto: Simon Granville

Die zweite Gewerbefläche mit 150 bis 200 Quadratmetern ist kleiner dimensioniert und könnte auch einem gastronomischen Angebot Platz bieten. Mit dem aktuellen Asia-Imbiss finden derzeit noch Gespräche statt, wie dessen Zukunft aussieht. Umstritten unter den Stadträten war, ob man die angrenzende Grünfläche als Außengastronomie-Fläche freigeben soll, oder nicht. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Kapitalanleger im Fokus

In den Obergeschossen der viergeschossigen Neubauten sollen Wohnungen unterschiedlicher Größen und Zuschnitts entstehen. „Die Wohnungen sollen insbesondere Kapitalanleger ansprechen – somit werden Wohnungen mit zwei bis drei Zimmern bevorzugt“, heißt es im Ausschreibungstext.

Da sich die Gebäude an der Ecke Friedrichstraße befinden, wäre eine Tiefgarageneinfahrt von dort möglich. Von der Bahnhofstraße soll das nicht erfolgen, um die dann einheitliche Fassade nicht aufzubrechen.

Bis März haben die Architektenbüros Zeit für ihre Entwürfe. Im Juni 2026 soll die Planung dann durch den Gemeinderat. Die Wohnbau will mit der Umsetzung frühestens im Frühjahr 2028 beginnen.