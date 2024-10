Weil ein langer Alpentunnel in Österreich saniert werden muss, fährt der Nachtzug von Stuttgart nach Venedig bis weit ins Jahr 2025 nicht. Das hat für weitere Ziele Konsequenzen. Und eine andere Schlafwagenverbindung nach Italien ist betroffen.

Christian Milankovic 24.10.2024 - 10:59 Uhr

Es könnte alles so entspannt sein: kurz vor halb neun am Abend den Nachtzug in Stuttgart besteigen, sich im Schlafwagen einrichten und am nächsten Morgen um kurz nach halb neun in der Früh in Venedig den Zug verlassen. So läuft das, wenn sich der Ende 2022 neu eingeführte Nachtzug an den Fahrplan hält – und wenn es die Schienenstrecken hergeben.