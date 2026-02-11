Die Deutsche Bahn AG sollte länger und umfassend sanieren statt in Aktionismus zu verfallen, meint Korrespondent Thomas Wüpper.
11.02.2026 - 15:24 Uhr
Über Jahrzehnte haben die Deutsche Bahn AG und wechselnde Regierungen den Erhalt der zweitwichtigsten Verkehrsinfrastruktur vernachlässigt. An der Modernisierung des mehr als 33 000 km großen Schienennetzes führt daher kein Weg vorbei. Ein wenigstens noch halbwegs funktionierender Bahnbetrieb sollte dabei jedoch auch bei der verantwortlichen DB Infra-Go ganz oben stehen – und nicht eine zu schnelle und zu teure Generalsanierung um jeden Preis.