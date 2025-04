Ein Oberleitungsdefekt zwischen Vaihingen und Böblingen führt zu Ausfällen bei der S-Bahn. Züge des Fern- und Regionalverkehrs werden umgeleitet.

Christian Milankovic 06.04.2025 - 16:32 Uhr

Nach einem Schaden an der Oberleitung können die Züge der S-Bahnlinie 1 nur eingeschränkt fahren. Die Linie ist zweigeteilt: Bahnen sind lediglich in den Abschnitten Kirchheim/Teck-Schwabstraße und Böblingen-Herrenberg unterwegs. „Die Strecke zwischen Vaihingen und Böblingen ist für den Zugverkehr gesperrt. Grund hierfür sind notwendige Messfahrten nach einem Defekt an der Oberleitung“, erklärte die S-Bahn Stuttgart am Sonntagnachmittag beim Kurznachrichtendienst X. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Vaihingen und Böblingen sei eingerichtet.