Ein 80 Jahre alter Pedelecfahrer stürzt an einem Bahnübergang und wird von einem Zug erfasst. Er stirbt noch an der Unfallstelle. Der Lokführer bekommt das Unglück zunächst offenbar nicht mit.

dpa 07.12.2024 - 15:58 Uhr

Weilerswist - Nach einem Sturz ist ein 80-Jähriger in Weilerswist im Kreis Euskirchen von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann sei zuvor an einem Bahnübergang mit seinem Pedelec zu Fall gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Der herannahende Zug, der am Samstagmorgen auf dem Weg von Euskirchen nach Köln war, erfasste den 80-Jährigen.