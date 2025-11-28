Pendler müssen ab Montag, 1. Dezember, deutlich mehr Zeit und Nerven einplanen. Die Vollsperrung zwischen Fellbach und Cannstatt bedeutet: Ab in den Ersatzbus.

Der Countdown läuft, und Pendler haben sich das Datum sicher schon dick in den Kalender eingetragen: Drei Wochen lang komplett gesperrt ist ab Montag, 1. Dezember, die Bahnstrecke zwischen Cannstatt und Fellbach. Das heißt: Die Pendler aus dem Remstal müssen nach Stuttgart in Busse des Schienenersatzverkehrs steigen, die dann in Stoßzeiten voraussichtlich voll sein werden und bei dichtem Verkehr ebenso im Stau stehen. Für Pendler heißt es: Mehr Zeit und Nerven bleiben auf der Strecke. Drei Wochen dauern die Bauarbeiten mit der Sperrung der Strecke Bad Cannstatt-Fellbach von Montag, 1. Dezember, 1.30 Uhr, bis zum Sonntag, 21. Dezember, 4 Uhr.

Zur Drehscheibe für die Ersatzbusse wird erneut die Dammstraße in Waiblingen. Dort starten wieder – wie für viele Pendler aus anderen Sperrungen bekannt – die verschiedenen Ersatzbuslinien.

Busfahrer wurden auf die Strecke im Schienenersatzverkehr vorbereitet

Am Freitag lief bereits der Test in der Dammstraße, bevor das Ganze am Montag startet. Ein gelber Bus stand bereit, in den eine Gruppe Busfahrer einstieg. „Die Busfahrer werden geschult und fahren jetzt die Strecke ab“, sagte Markus Schäfer, Fahrdienstleiter beim Omnibusunternehmen Fischle. „Bei uns werden die Busfahrer immer auf die Strecke vorbereitet.“

Der gelbe Bus stamme aus Österreich und sei extra für den Schienenersatzverkehr angeschafft worden. Am Montag würde dann ein zweiter gelber Bus von Fischle im Schienenersatz nach Stuttgart rollen. Von Omnibusunternehmen Fischle seien zehn Busfahrer für den Schienenersatzverkehr im Einsatz. Es ist eines der mehreren am Schienenersatz beteiligten Busunternehmen.

Vorbereitungen am Freitag in der Dammstraße auf den Start des Schienenersatzverkehrs. Foto: Eva Schäfer

Um den Pendlern eine bessere Orientierung an der Dammstraße zu ermöglichen, an der dann mehrere Haltestellen eingerichtet sind, seien laut Bahn diese erstmals farblich gekennzeichnet. Expressbusse von Waiblingen nach Stuttgart ohne Zwischenhalt sind hellblau gekennzeichnet. Expressbusse von Waiblingen nach Cannstatt ohne Zwischenhalt sind grün gekennzeichnet.

Die Busse, die zwischen Waiblingen und Stuttgart auch die üblichen S-Bahn-Zwischenstationen, also etwa Fellbach, ansteuern, sind rot gekennzeichnet. Auch der Regionalverkehr ist massiv betroffen. Und zu der Vollsperrung kommen mehrere andere Bauarbeiten im S-Bahn-Netz hinzu. Der Schienenersatzverkehr ist in der VVS-App eingepflegt. Infos auch unter www.s-bahn-stuttgart.de.