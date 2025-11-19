Bei einem von CDU-Politikern initiierten Mobilitätstreff gibt es viel Bedauern über unzuverlässigen Schienenverkehr aber wenig konkrete Antworten, wie es mit der Bahnmisere weitergeht.
Großes Bedauern, viele Erklärungen, warum die Lage so ist wie sie ist und wenig konkrete Antworten: CDU-Mandatsträger im Rems-Murr-Kreis, also die christdemokratischen Bundes-, Landes-, Kreis- und Lokalpolitiker, hatten am Dienstagabend zum ersten Mobilitätstreff in das Feuerwehrmuseum in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) eingeladen. Und sie waren mit Experten der Branche der Frage nachgegangen: „Wie geht es weiter auf der Schiene?“ Der Anlass liegt auf der Hand: Der Bahnverkehr auf der Remsbahn und der Murrbahn ist für viele Pendler zur täglichen Zumutung geworden.