Das Land verpflichtet Eisenbahnunternehmen, neue Regionalzüge in Baden-Württemberg mit kostenlosem WLAN auszustatten. Das Verkehrsministerium hofft dadurch und durch aktuelle Maßnahmen der Bundesnetzagentur, die Schienenstrecken mit Breitband auszustatten, bis 2030 eine WLAN-Abdeckung von bis zu 99,5 Prozent der Fläche des Schienennetzes gewährleisten zu können. Pro Zug bedeutet das laut Verkehrsministerium: „Je nach Verkehrsvertrag ist eine Abdeckung von 50 bis 100 Prozent der Sitzplätze als Untergrenze im Vertrag festgeschrieben.“ Dies geht aus einer Anfrage der AfD-Fraktion an die Landesregierung hervor.