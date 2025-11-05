Ein Vorfall bei Bauarbeiten im Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen bringt derzeit die S-Bahnen aus dem Takt. Auf der Verbindung zwischen Vaihingen und Filderstadt können keine Züge fahren.
05.11.2025 - 07:41 Uhr
Fahrgäste der S-Bahnen in der Region Stuttgart brauchen am Mittwochmorgen Geduld: Eine Baggerentgleisung bei Bauarbeiten im Bahnhof Vaihingen bringt die S-Bahnen aus dem Takt. Aktuell ist kein S-Bahnverkehr zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt möglich, wie die S-Bahn Stuttgart auf X mitteilt.