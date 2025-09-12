Bahnverkehr in Stuttgart: Zur Sicherheit – Haltestelle Neckarpark bei VfB-Heimspielen gesperrt

 
Zu den kommenden Heimspielen müssen die Fans, die mit er S-Bahn anreisen, den Bahnhof Bad Cannstatt nutzen. Foto: Pressefoto Baumann

Bis Mitte Oktober finden Gleisarbeiten der Deutschen Bahn zwischen Bad Cannstatt und Esslingen statt. Der Fahrplan der S 1, S 2 und S 3 wird ausgedünnt – außer während des Volksfests.

Nach der Sperrung ist vor der Sperrung – das wissen die leidgeprüften Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs in Stuttgart. Denn nach der sechswöchigen Pause auf der Stammstrecke der S-Bahn zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen gehen die Arbeiten der Deutschen Bahn (DB) weiter. Und zwar bis Mitte Oktober zwischen Bad Cannstatt und Esslingen. Der Takt der Linien S 1, S 2 und S 3 wird ausgedünnt. Betroffen sind auch VfB-Fans.

 

Deutsche Bahn: S-Bahn fährt nur alle 30 Minuten

Die Berufspendler aus dem Kreis Esslingen und dem Rems-Murr-Kreis müssen sich erneut auf Einschränkungen einstellen. Von Samstag, 13. September, bis Freitag, 17. Oktober, finden Gleisarbeiten im Neckartal statt. Nach dem Ende des Tunnelbaus für Stuttgart 21 werden laut DB die Ferngleise zwischen Unter- und Obertürkheim wieder in ihre ursprüngliche Lage zurückverlegt. Dadurch stehen von Bad Cannstatt nach Esslingen nur zwei Gleise zur Verfügung, was Auswirkungen auf den Fahrplan im östlichen Bereich des Stuttgarter S-Bahn- und Fernverkehrnetzes mit sich bringt.

Die S 1 verkehrt zwischen Kirchheim/Teck und Herrenberg nur alle 30 Minuten. Die weiteren Fahrten zwischen Plochingen und Herrenberg, für den sonst üblichen 15-Minuten-Takt, entfallen. Als Ausweichstrecke werden von Montag bis Freitag, zwischen 6 und 20.30 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 20.30 Uhr zusätzliche Fahrten zwischen Vaihingen und Herrenberg angeboten. Auch der Fernverkehr ist betroffen. Abweichungen und Ausfälle gibt es auf zahlreichen Verbindungen, der Regionalexpress zwischen Stuttgart und Tübingen entfällt komplett.

VfB-Fans müssen zum Bahnhof Bad Cannstatt fahren

Auswirkungen haben die Gleisarbeiten auch auf die Heimspiele des VfB Stuttgart. Um die Sicherheit der Menschen bei hohem Fahrgastaufkommen gewährleisten zu können, sperrt die DB die S-Bahn-Station Neckarpark bei allen Veranstaltungen in der MHP-Arena. Offenbar ist die Gefahr zu groß, da auch die durchrasenden Schnellzüge die unmittelbar am Bahnsteig liegenden Gleise nutzen müssen. Alle Stadionbesucher müssen zur An- und Abreise auf den Bahnhof Bad Cannstatt ausweichen. Gesperrt ist die Haltestelle Neckarpark von circa drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis drei Stunden nach Ende.

Zusätzliche S-Bahnen während des Volksfestes

Aufgrund der begrenzten Gleiskapazitäten am Bahnhof Bad Cannstatt hat das auch Auswirkungen auf die Rems- und Murrbahn. Die S 2 (Schorndorf-Filderstadt) und S 3 (Backnang – Flughafen/Messe) verkehren von Samstag, 13. September, bis Donnerstag, 25. September, sowie von Montag, 13. Oktober, bis Freitag, 17. Oktober, lediglich im 30-Minuten-Takt. Um dem zu erwartenden Ansturm während des Volksfestes auf dem Cannstatter Wasen gerecht zu werden, hat sich die Bahn aber eine besondere Regelung einfallen lassen.

Bahnverkehr in Stuttgart: Zur Sicherheit – Haltestelle Neckarpark bei VfB-Heimspielen gesperrt

Bahnverkehr in Stuttgart Zur Sicherheit – Haltestelle Neckarpark bei VfB-Heimspielen gesperrt

